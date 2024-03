Humo y Polvo : spectacle multidisciplinaire dans les jardins du château Château et parc de Pange Pange, dimanche 2 juin 2024.

Humo y Polvo : spectacle multidisciplinaire dans les jardins du château La Compagnie Humo y Polvo, née de la rencontre entre une artiste chilienne et une suisse, présente « PELOS, Mes très chers poils… », une performance unique qui fusionne cirque, danse et sculpture pou… Dimanche 2 juin, 16h00 Château et parc de Pange Entrée libre sur inscription (jauge limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

La Compagnie Humo y Polvo, née de la rencontre entre une artiste chilienne et une suisse, présente « PELOS, Mes très chers poils… », une performance unique qui fusionne cirque, danse et sculpture pour explorer la relation complexe entre le corps, l’identité et les normes sociales. À travers la manipulation d’une sculpture vivante représentant un monstre de cheveux, les artistes Martina et Morgane invitent à une réflexion sur la féminité, la masculinité et la liberté individuelle. Avec humour et poésie, elles créent un univers où la dualité de la nature humaine est mise en scène de manière émouvante et immersive. « PELOS » promet d’engager le public dans une expérience visuelle et émotionnelle profonde, remettant en question nos préjugés et célébrant notre diversité.

Une création de et avec Morgane Maret et Martina Calvo

Programmation en partenariat avec Passages Transfestival

«Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin», Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s'intègre à merveille dans la campagne environnante.

© Humo y Polvo