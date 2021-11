Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Hummm… – Cie Méliodore et Cie Zustopique TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hummm… – Cie Méliodore et Cie Zustopique TNT – Terrain Neutre Théâtre, 27 novembre 2021, Nantes. 2021-11-27 Représentations les 26 et 27 novembre 2021 à 19h

Horaire : 19:00 19:40

Représentations les 26 et 27 novembre 2021 à 19h 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans Humour. Deux trublions donnent une conférence sur la propreté. Qu'il s'agisse de l'entretien d'un monument public, de la douche du voisin ou de ses propres pieds, nous sommes tous d'impitoyables juges quand la limite de notre tolérance au sale est dépassée. Entre règles sociales et sanitaires, nos deux conférenciers burlesques n'ont pas peur de laver leur linge sale en public. Les compagnies Méliodore et Zustopique s'associent dans ce spectacle à la thématique terriblement actuelle. Drôle sans être offensant, le débat sera à l'abri de la morale et des tabous. De et avec Emmanuel Siret-Griffon et Alexandre Loquet. Durée : 40 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

TNT - Terrain Neutre Théâtre, 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes