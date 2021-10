Hummingbirds (Rock Alternatif) La Brède, 6 novembre 2021, La Brède.

Hummingbirds (Rock Alternatif) 2021-11-06 19:30:00 – 2021-11-06

La Brède Gironde

Concert de Rock Alternatif – Tout public

Hummingbirds from Saturdays est un groupe de rock alternatif formé spontanément par trois amis musiciens à la Brède : Vasco Vidalenc, guitariste et bassiste, Anton Loot, chanteur, guitariste et claviériste et Samuel Martin, batteur et claviériste. Du fait de leurs influences variées, ce projet vise à la combinaison des genres et des techniques, entre indie rock, musique(s) électronique(s), funk/jazz et autres psychédélismes. Les Hummingbirds from Saturdays vous proposeront ainsi une interprétation d’une sélection de morceaux issus de leur premier album, déjà publié, et peut-être quelques inédits.

Tarif : Libre participation du public

Concert présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Du 5 au 6 novembre

Programme détaillé sur www.oplum.fr

Opération lumière

