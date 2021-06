Bordeaux Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Humeurs vagabondes par la Smart Compagnie Archives Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Humeurs vagabondes par la Smart Compagnie Archives Bordeaux Métropole, 10 août 2021-10 août 2021, Bordeaux. Humeurs vagabondes par la Smart Compagnie

Archives Bordeaux Métropole, le mardi 10 août à 17:00

« Le voyage se rêve, autant qu’il se fait…. Laisser vagabonder notre imaginaire, se laisser imprégner par l’atmosphère si singulière de ce lieu de mémoire, de traces… Une mobilité sans frontière où nos pensées déambulent dans les méandres de la réalité. Un vagabondage en soi… un dédale que chacun connaît bien, s’éclairant lui-même à la lueur de ces émotions retrouvées Une escapade circassienne à la saveur toute particulière, Une invitation à se ressourcer après cette période troublée. Des pensées vagabondes sur l’humeur du monde… » > Séquence 1 à 17h Visite guidée visuelle et décalée de l’Hôtel des Archives > Séquence 2 à 18h30 Représentation en extérieur sur le parvis Gratuit Jauge limitée, uniquement sur réservation : [contact@smartcie.com](mailto:contact@smartcie.com) / 06 71 61 36 00 [Saison Culturelle Ressources]

Gratuit, uniquement sur réservation, jauge limitée

Les arts circassiens investissent l’hôtel des Archives et le parvis le temps d’une visite décalée. Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives Bordeaux Métropole Adresse Parvis des Archives, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Archives Bordeaux Métropole Bordeaux