Humbles ou splendides, les nuanciers éloquents de la Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Une rencontre de la bibliothèque Forney dans le cadre de son cycle des Surprenants samedis

Les usages et la pensée même

de la couleur qui dominent aujourd’hui en Occident sont le fruit d’un long et

riche cheminement auxquels ont contribué – discrètement mais activement – les

nuanciers. En Europe, l’échantillonnage de la couleur a ainsi catalysé depuis

le XIVe siècle les connaissances scientifiques et techniques comme les

esthétiques de chaque époque. Mais il a aussi façonné une relation à la

couleur dont nous sommes aujourd’hui les héritiers et qui, désormais, règne sur

l’ensemble de la planète.

Si les témoignages les plus anciens de ces

outils de présentation de couleurs, fragiles, sont rares, la Bibliothèque

Forney a protégé un grand nombre de documents des XIXe et XXe siècles.

Hâtivement bricolés ou attentivement peaufinés, tous se révèlent à la fois

poétiques et fonctionnels et tous éclairent cette histoire du nuancier

jusqu’alors peu explorée.

Anne Varichon, anthropologue, consacre ses recherches aux matériaux, connaissances et pratiques

individuelles et communautaires de la couleur dans les sociétés occidentales et

celles où demeurent des procédés traditionnels. Elle interroge les éléments de

culture que la couleur exprime et révèle dans la vie quotidienne, les rites,

les processus créatifs, l’imaginaire social et les identités collectives. Elle

a publié entre autres Couleurs, Pigments et teinture dans les mains des

peuples (éditions du Seuil)

sur inscription, à partir du 28 octobre, à : bibliotheque.forney@paris.fr

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

© Philippe Durand Gerzaguet nuanciers