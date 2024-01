Humble Humans Les Disquaires Paris, dimanche 14 janvier 2024.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Folk-pop lumineuse et dansante avec Humble Humans.

Le groupe folk-pop Humble Humans joue et chante le monde tel qu’il le vit et tel qu’il aimerait le vivre, à travers une musique lumineuse, tour à tour introspective et dansante, toujours poétique, souvent engagée. Son univers onirique est porté par « une voix chaude et des arrangements riches » (Buro 24/7). La voix, c’est celle de l’auteur-compositeur-interprète franco-mauricien Jonathan Meur, qui a grandi à l’Île Maurice et est basé depuis 5 ans en France après une escale d’une quinzaine d’année en Asie du Sud-Est, un parcours de vie riche qui nourrit depuis une dizaine d’années un répertoire éclectique. Humble Humans se développe et se transforme en 2023 grâce aux musiciens chevronnés qui ont rejoint le projet : Noé Poignant à la guitare, Antoine Brunet à la basse et Prosper Duffours à la batterie.

Style

Folk-pop alternative

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Humble Humans