Visite guidée de l’Humathèque Condorcet Humathèque Condorcet – Campus Condorcet Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers.

Visite guidée de l’Humathèque Condorcet Samedi 16 septembre, 11h30 Humathèque Condorcet – Campus Condorcet Entrée libre, gratuit, sur inscription

L’Humathèque Condorcet, dessinée par Elizabeth de Portzamparc, réunit depuis novembre 2021 des collections et des archives de référence en sciences humaines et sociales. Découvrez les espaces de consultation et d’exposition de la bibliothèque, ainsi que ses coulisses professionnelles : les réserves qui sont le cœur de la conservation des documents, et l’inscription du bâtiment dans une démarche environnementale et durable

Humathèque Condorcet – Campus Condorcet 10 cours des Humanités 93322 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.campus-condorcet.fr/

