HUMANS 2.0 COMPAGNIE CIRCA GARE DU MIDI, 4 mars 2023, BIARRITZ.

HUMANS 2.0 COMPAGNIE CIRCA GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2023-03-04 au 2023-03-04 20:30. Tarif : 32.0 à 54.0 euros.

Entractes Organisations (3-1121488) en accord avec Book your Show présente HUMANS 2.0 – COMPAGNIE CIRCAUne performance d’une folle intensité mêlant acrobatie et danse contemporaine. Que signifie « être humain » ? Après HUMANS et son succès mondial, les virtuoses de la compagnie australienne CIRCA reviennent pour un deuxième opus encore plus intense. Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes, donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle. Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité. Aussi esthétique qu’athlétique, aussi comique que sérieux… Véritablement sensationnel ! « Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? Probablement un peu des deux. En tout cas c’est époustouflant ! » – LE FIGARO « Leur acrobatie est à la fois subtile et brute de décoffrage, très rude, impressionnante de technique et doublée d’un propos puissant. » – TÉLÉRAMA – TTTarif enfant : moins de 16 ansTarif réduit : demandeur d’emploi (sur justificatif), adhérent Fnac et cartes enseignes, CE, groupe à partir de 10 personnesSITE ACCESSIBLE AUX PMR / Réservation au 05 59 22 44 66 Compagnie Circa Compagnie Circa EUR32.0 32.0 euros

Votre billet est ici

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch 64200

Entractes Organisations (3-1121488) en accord avec Book your Show présente

HUMANS 2.0 – COMPAGNIE CIRCA

Une performance d’une folle intensité mêlant acrobatie et danse contemporaine.

Que signifie « être humain » ? Après HUMANS et son succès mondial, les virtuoses de la compagnie australienne CIRCA reviennent pour un deuxième opus encore plus intense. Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes, donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle.

Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité.

Aussi esthétique qu’athlétique, aussi comique que sérieux… Véritablement sensationnel !

« Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? Probablement un peu des deux. En tout cas c’est époustouflant ! » – LE

FIGARO

« Leur acrobatie est à la fois subtile et brute de décoffrage, très rude, impressionnante de technique et doublée d’un propos puissant. » – TÉLÉRAMA – TT

Tarif enfant : moins de 16 ans

Tarif réduit : demandeur d’emploi (sur justificatif), adhérent Fnac et cartes enseignes, CE, groupe à partir de 10 personnes

SITE ACCESSIBLE AUX PMR / Réservation au 05 59 22 44 66

.2023-03-04.

Votre billet est ici