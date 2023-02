HUMANS 2.0 CIE CIRCA / YARON LIFSCHITZ ESPACE 93 VICTOR HUGO, 10 mars 2023, CLICHY-SOUS-BOIS.

HUMANS 2.0 CIE CIRCA / YARON LIFSCHITZ ESPACE 93 VICTOR HUGO. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-03-10 au ) 20:30. Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Ville de Clichy-sous-Bois (1-1116453/3-1116454) présente : HUMANS 2.0Cie Circa / Yaron LifschitzQue signifie être humain ? Les virtuoses du cirque chorégraphié de la compagnie Circa reviennent sur ce thème avec un spectacle encore plus intense.Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision.Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps.Les acrobaties, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes donnent une nouvelle ampleur à la performance.Sur terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle.Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité.Informations pratiques :Ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château)Réservation PMR : 01 43 88 58 65 Yaron Lifschit, Compagnie Circa Yaron Lifschit, Compagnie Circa

Votre billet est ici

ESPACE 93 VICTOR HUGO CLICHY-SOUS-BOIS 3 Place de l’Orangerie Seine-Saint-Denis

Ville de Clichy-sous-Bois (1-1116453/3-1116454) présente :

HUMANS 2.0

Cie Circa / Yaron Lifschitz

Que signifie être humain ? Les virtuoses du cirque chorégraphié de la compagnie Circa reviennent sur ce thème avec un spectacle encore plus intense.

Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision.

Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps.

Les acrobaties, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes donnent une nouvelle ampleur à la performance.

Sur terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle.

Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité.

Informations pratiques :

Ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château)

Réservation PMR : 01 43 88 58 65

. EUR21.0 21.0 euros

Votre billet est ici