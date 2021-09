Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Human’run Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Human’run Anglet, 3 octobre 2021, Anglet. Human’run 2021-10-03 09:35:00 – 2021-10-03 Stade Girouette Rue de Girouette

Pyrénées-Atlantiques
EUR 12

Course caritative ayant pour but de récolter des fonds pour l'association HUMAN'ISA XXII.

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Stade Girouette Rue de Girouette Ville Anglet lieuville 43.47224#-1.50006