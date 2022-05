Humana Corpus La maison Cezar Arles Catégories d’évènement: Arles

Les images que je produis aujourd’hui, sont issues de mon univers onirique. Elles sont nourries de symbolique, de blessures, de poésie ou de sacré. Le contact avec l’inconscient est quelque chose d’extrêmement important pour moi. J’apprécie particulièrement cette minuscule seconde de flottement où il n’y a pas de code prévu pour ce que découvre le spectateur. Pour moi, la photographie ne consiste pas à saisir la réalité mais bien à la réinventer. Aaron Aaron présente son travail photographique pendant le Festival Européen du Nu La maison Cezar 22 rue du 4 Septembre Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

