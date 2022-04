Humana Corpus Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Humana Corpus La Galerie Cesar 22, rue du 4 septembre Arles

2022-05-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00

Arles Bouches-du-Rhône Le contact avec l’inconscient est quelque chose d’extrêmement important pour moi. J’apprécie particulièrement cette minuscule seconde de flottement où il n’y a pas de code prévu pour ce que découvre le spectateur.



Pour moi, la photographie ne consiste pas à saisir la réalité mais bien à la réinventer. Les images que je produis aujourd'hui, sont issues de mon univers onirique. Elles sont nourries de symbolique, de blessures, de poésie ou de sacré.



Pour moi, la photographie ne consiste pas à saisir la réalité mais bien à la réinventer.

