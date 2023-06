Human Teorema • Midscale • Les Lignes Droites / Supersonic SUPERSONIC Paris, 30 juin 2023, Paris.

Le vendredi 30 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

HUMAN TEOREMA

(Post rock – Paris, FR)

Human Teorema crée, secoue, apostrophe et déplace, sous ses postulats Pasoliniens, une architecture sonore enivrante entre le krautrock de Camera, le rock progressif de The Mars Volta et le post rock de Mogwaï.

MIDSCALE

(Shoegaze – Paris, FR)

Midscale, c’est le rendez-vous que vous n’oserez jamais avoir. La rencontre latente mais inévitable entre des arpèges aériens et des guitares abrasives qui ne demandent qu’à percer l’aube. Et quand vient enfin l’explosion, la mélancolie bleutée de Midscale s’éclipse pour offrir un shoegaze impérieux et solaire jusque dans ses dissonances les plus profondes.

LES LIGNES DROITES

(Rock – Paris, FR)

Les Lignes Droites est un groupe aux nappes grondantes et à l’univers électrique. Si les synthétiseurs sont assumés, l’intention rock est revendiquée. Les textes, écrits en français, sont des réponses ouvertes à des questions obsessionnelles, une fouille permanente.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



