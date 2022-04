Human Tech Days : Initiation à Canva : Quand l’esthétique améliore le contenu Loco24, 22 avril 2022, Orléans.

Loco24, le vendredi 22 avril à 10:00

En comparant des documents au contenu identique, comment faire la différence ? L’esthétisme et une touche de couleur peuvent vous faire sortir du lot. Cet outil graphique saura se rendre utile pour de nombreuses utilisations de votre quotidien : CV, carte de visite, banderole, infographie, présentations de cours. Dans cet atelier, on découvrira les fonctionnalités de l’outil, l’utilité qu’il pourrait avoir dans votre quotidien avec quelques exemples concrets. À vos souris et à très bientôt ! ——- Evénement gratuit, inscriptions obligatoires par mail : [[comloco24@gmail.com](mailto:comloco24@gmail.com)](mailto:comloco24@gmail.com) Prérequis : apporter un ordinateur portable Durée : 2h30 Public cible : Créatifs + jeune public, professeurs, acteurs et actrices de l’enseignement, formateur.trice.s Intervenants : Romain Levavasseur, directeur de Melting Pen LOCO24 est un espace de co-working situé au 24 rue de Limare à Orléans et géré par une association créée en janvier 2021 qui se donne pour objet de favoriser le développement des activités économiques des professionnels du secteur des industries artistiques, socioculturelles et créatives sur le territoire orléanais. Romain Levavasseur : son amour pour la langue de Molière l’a guidé jusqu’à vouloir exercer dans la relecture-correction à travers ses compétences de linguiste, ses expériences professionnelles passées dans la correction-relecture et ses ouvrages de référence. Après la réussite des trois éditions des « Human Tech Days » avec notamment de très nombreux événements labellisés sur tout le territoire, la Région Centre-Val de Loire organise à nouveau une séquence dédiée aux différents usages du numérique. La Région souhaite mettre en avant des événements numériques sur tout le territoire afin d’incarner la diversité des acteurs et des initiatives de l’écosystème numérique régional.

Loco24 24 Rue de Limare, 45000 Orléans Orléans Loiret



