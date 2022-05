Human Rights Tattoo – Sander van Bussel Marseille 2e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Human Rights Tattoo – Sander van Bussel Fort Saint-Jean 1 Esplanade J4 Marseille 2e Arrondissement

2022-06-24 – 2022-07-09 Fort Saint-Jean 1 Esplanade J4

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lancé en 2012 par l’artiste néerlandais Sander van Bussel, le projet Human Rights Tattoo ambitionne d’inscrire la Déclaration des droits humains sur 6 773 personnes à travers le monde. Une lettre, une personne.



Au moment où nous imprimons ces pages, 4 695 lettres ont d’ores et déjà été tatouées sur tout autant de personnes, et le projet continue ! Pour sa première venue en France, Human Rights Tattoo mobilise à Marseille tatoueur.se.s, militant.e.s et différentes communautés et expose au Mucem une fresque photographique détaillant l’état d’avancement du processus. Il est aussi possible de prêter un centimètre carré de votre peau !



La venue du projet à Marseille est portée par HRT, Moving Marseille / Wetopia, Amnesty International, le Refuge Migrant.e.s LGBT+, l’Institut Calem et la Pride 2022 dans le cadre du Festival Aoziz.

