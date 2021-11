Bordeaux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, Gironde Human Librairies Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Avec l’association QG, le collectif Bordelle Bordelle & les colleuses féministes. Créée à Copenhague en 2000 par quatre Danois, membres du groupe de jeunes «Stop the Violence», la Bibliothèque Humaine est la réponse au dilemme sociétal qui fait que nous passons à côté des personnes qui nous côtoient. Le temps d’une conversation, les Lecteurs ont la possibilité de faire face aux stéréotypes, aux doutes, aux idées préconçues… et de découvrir un Livre Humain qui est réel. Les parcours des Livres ressemblent à ce que l’on imagine, ou pas du tout ; leurs choix paraissent inévitables, ou pas. Rencontrer quelqu’un de différent de soi pour lutter contre les idées reçues ! Bibliothèque Mériadeck 85 cours du maréchal Juin 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T19:00:00

