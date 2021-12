Human Impact + guest, 7 juin 2022, .

Date et horaire exacts : Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 22h00

payant

Vedettes et Petit Bain présentent : HUMAN IMPACT. Un supergroupe de noise rock indus composé de membres de The Unsane, Cop Shoot Cop et Swans.

Leur premier album ‘Human Impact’ (Ipecac Recordings , 2020), enregistré aux BC Studios par le sculpteur de bruit et vétéran de New York Martin Bisi (Sonic Youth, Unsane, Cop Shoot Cop) et enregistré et mixé par Alan Camlet chez Hoboken Recorders ; est autant un clin d’œil à un New York pré-Giuliani et non stérilisé qu’une bande originale d’un livre dystopique de Ballard. Human Impact est la partition d’un avenir difficile qui approche à grands pas.

à écouter : humanimpact.bandcamp.com

Contact : https://petitbain.org/ https://fb.me/e/5liOfV98s

Concert;Musique

