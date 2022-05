Human Impact + First Draft + Mathem and Tricks

2022-06-25 21:00:00 – 2022-06-25 HUMAN IMPACT est un supergroupe de noise rock indus composé de membres de The Unsane, Cop Shoot Cop et Swans. Le duo batterie/chant-basse tourangeau FIRST DRAFT convertit une sensibilité accrue en énergie brute, en empruntant au post-rock, au shoegaze ou au brit rock. Une guitare, une batterie. Rien de plus. Mais c’est un phénoménal duo/duel qui se joue avec Mathem and Tricks, qui explore avec constance et violence les terres volontiers abstraites et non-euclidiennes du métal instrumental. Human Impact – Noise Rock – New-York (USA)

First Draft – Post-rock Shoegaze – Tours

