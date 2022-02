“Humains ! Tout simplement” semaines d’éducation à la diversité gymnase Micheline Ostermeyer, 20 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

gratuit

Dans le cadre de la « Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme », le parcours-exposition “Humains ! Tout simplement” conçu par l’association Capoeira Viola.

A l’occasion du 21 mars « Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale »

L’association CAPOEIRA VIOLA, à travers “HUMAINS ! Tout simplement” a choisi de bousculer les préjugés et les idées reçues pour agir contre le racisme. A l’image de la capoeira, longtemps criminalisée au Brésil, et aujourd’hui pratiquée dans le monde entier, changeons notre regard sur l’autre et désapprenons nos réflexes discriminatoires excluants.

La grande RODA de CAPOEIRA de la FRATERNITE nous invite à mettre en pratique le principe fondamental d’EGALITE de tous les êtres HUMAINS. Ouverte à tous, cette danse de combat ou duel dansé, mêle en un même jeu, techniques de combat, musicalité du mouvement, puissance de la percussion et du chant collectif ! Ici et maintenant, cet art afro-brésilien, encore appelé jeu de libération agit contre les discriminations ayant pour fondement la peur et la méconnaissance de l’autre.

gymnase Micheline Ostermeyer 6 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

Contact : 0146075770 capoeiraviola@wanadoo.fr https://capoeiraviola.com https://www.facebook.com/capoeiraviola

