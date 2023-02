HUMAINS ! Tout simplement ASSOCIATION CAPOEIRA VIOLA, 2 février 2023, Paris.

Le dimanche 26 mars 2023

de 14h00 à 18h00

Du mercredi 01 février 2023 au vendredi 31 mars 2023 :

lundi, jeudi

de 14h00 à 16h30

. gratuit

Entrée libre

“HUMAINS ! Tout simplement” dans le cadre de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme

Un parcours-exposition en 9 panneaux qui raconte les plus petits dénominateurs communs de l’humanité avec un atelier corporel, une vidéo-projection, un quiz de l’exposition et une synthèse collective.

Une exposition conçue et réalisée par l’association Capoeira Viola : 9 panneaux qui racontent le plus petit dénominateur commun de l’humanité, et déconstruisent le terme de « race » autour de thèmes comme la phylogénétique, la marche (la bipédie), les migrations (se déplacer), les rencontres/échanges (le langage), les représentations du monde, les images de l’autre, l’imagination/la création.

A l’occasion du 21 mars « Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale »

Les « Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations » visent à lutter contre les discriminations ayant pour fondement la peur et la méconnaissance de l’autre, et se proposent de renforcer les relations interculturelles entre habitants issus de milieux sociaux et culturels différents.

Lien pour visualiser les panneaux de l’exposition : www.capoeiraviola.com/lexpo-humainstoutsimplement/

ASSOCIATION CAPOEIRA VIOLA 18, rue TCHAIKOVSKI 75018 Paris

Contact : https://www.capoeiraviola.com 0146075770 capoeiraviola@wanadoo.fr https://facebook.com/capoeiraviola.paris https://facebook.com/capoeiraviola.paris https://www.capoeiraviola.com/humainstoutsimplement/

