Humains parmi les bêtes Ars Nomadis – Fête de la nature, 22 mai 2022, .

Humains parmi les bêtes Ars Nomadis – Fête de la nature

2022-05-22 – 2022-05-22

Embarquez dans une fiction sonore avec la ville pour décor ! Quels sont les animaux sauvages qui peuplent aujourd’hui nos villes ? Comment cohabitent-ils avec les êtres humains ? Le collectif Ars Nomadis a mené son enquête au Relecq-Kerhuon, avec l’aide d’habitants et d’experts de l’environnement naturel. La faune sauvage urbaine leur a inspiré une fiction sonore, entre conte documentaire et fable poétique. Cette promenade vous invite à tendre les oreilles au grand orchestre de la nature et à écouter des histoires insoupçonnées sur la vie sauvage. Sous une forme originale et sensible, Humains parmi les bêtes interroge la place de l’Homme au sein d’un écosystème naturel menacé. Avec le soutien du Fourneau et la complicité d’une soixantaine d’habitants embarqués, depuis l’automne 2021.

Départs possibles entre 10h et 12h30 et entre 14h et 17h30

RDV : Parvis de la médiathèque

Durée : 1h15 environ

Accès libre et gratuit

Munissez-vous d’écouteurs et d’un smartphone par personne

Casques et lecteurs mp3

peuvent être prêtés

Réservation obligatoire : culture@mairie-relecqkerhuon.fr

dernière mise à jour : 2022-05-05 par