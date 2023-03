Humains STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Humains

STUDIO HERBERTOT (PLATES-V-R-2022-001088) PRESENTE : ce spectacle.

Peut-être pourrions-nous prendre le temps de nous rappeler ce dont nous sommes capables, nous les humains. Aucune autre espèce animale ne conduit des voitures électriques, aucune n'est abonnée à Netflix, aucune n'a envoyé de télescope dans l'espace.

Auteur : Narcisse
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Misicien : Robin Pagès
Lumières : Stéphane Baquet
Distribution : Narcisse
Durée : 1h20

STUDIO HEBERTOT PARIS
78 BIS BD DES BATIGNOLLES
Paris

Date: 18 avril 2023, 19:00
Tarif : 30.7 euros

