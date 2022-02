Humain… vraiment ? Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00

Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors Humain… vraiment ?

Œuvres plastiques de Kinton, artiste plasticien, travailleur du sens

Vernissage le 16 avril à 18h30 suivi d’un moment festif musique-danse avec des musiciens locaux. cie.cyrene@wanadoo.fr +33 7 87 53 34 49 http://compagniedelacyrene.fr/ Saint-Martin-en-Vercors

