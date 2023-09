Humain, trop humain Ircam Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 €

Ce concert présente quatre cas singuliers où les histoires de la médecine et de la musique semblent se refléter mutuellement.

Franco Donatoni qui connut plusieurs périodes de dépression, a vécu aux antipodes dans son existence et sa vie d’artiste : passer du contrôle au hasard, du processus à l’automatisme, écrire sous le soleil de Cage ou de Stockhausen, dans l’ombre portée de Beckett ou de Schoenberg… Heinz Holliger a imaginé une pièce extrême pour son instrument, le hautbois, intimement liée à la physiologie de l’interprète. La scène musicale de cette soirée se situe dans un asile (Une page folle de Kinugasa, relu par Mayu Hirano), ou dans la cellule monacale de Marie-Madeleine de Pazzi (Infinito nero). Ce théâtre de Salvatore Sciarrino expose les aphasies et les précipitations, les silences et extases mystiques.

Humain, trop humain comme le disait Nietzsche qui s’y connaissait en art, maladie et physiologie !

Marion Tassou soprano

Sylvain Devaux hautbois

L’Instant Donné

João Svidzinski électronique Ircam

Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam

Salvatore Sciarrino Infinito nero

Heinz Holliger Cardiophonie

Franco Donatoni Etwas ruhiger im Ausdruck

Une page folle, film de Teinosuke Kinugasa, 1926 (version restaurée)

Film, noir et blanc, muet, 71 minutes. Don de la Society of Japanese Friends of Centre Pompidou, 2019

Musique de Mayu Hirano

Dionysios Papanikolaou réalisation informatique musicale Ircam

Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris

