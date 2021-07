Humain augmenté : fantasmes et réalités Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Trois membres de l’équipe AGATHE de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR) nous parle de leur travail et de la conception de dispositifs robotiques qui peuvent avoir des applications thérapeutiques révolutionnaires

Sur réservation auprèsde Bibliocité : (lien à venir) ou par téléphone au 01 44 78 80 50En partenariat avec l’Inserm.

Si l’intelligence artificielle et la robotique sont deséléments récurrents des récits de science-fiction, ce sont aujourd’hui desdomaines de recherche qui sont bel et bien ancrés dans notre société. Au cœurde recherches innovantes, l’intelligence artificielle et la robotique ouvrentdes perspectives très prometteuses pour l’avenir, notamment dans le domaine dela santé.

La conception de dispositifs robotiques médicaux peutintervenir en soutien aux gestes médicaux lors d’opérations délicates ou enrenfort pour des personnes souffrant de difficultés motrices (à l’aide de prothèsespar exemple).

Mais alors… La médecine du futur, qu’est-ce que c’est ?Comment établit-on le lien entre l’homme et la machine ? Que nous réservel’avenir de la robotique ? Jusqu’où les systèmes intelligents peuvent-ilsremplacer l’humain ?

Trois membres de l’équipe AGATHE de l’Institut des systèmesintelligents et de robotique (ISIR) nous parle de leur travail et de laconception de dispositifs robotiques qui peuvent avoir des applicationsthérapeutiques révolutionnaires.

Emmanuel Guigon, Chercheur CNRS au sein de l’équipeAGATHE de l’ISIR. Il travaille sur des modèles théoriques du contrôle moteurhumain dans le but de comprendre les pathologies motrices, d’améliorer lessystèmes de réhabilitation et d’inspirer la bio-robotique.

Eleonore Ferrier Barbut et Alexis Poignantsont respectivement doctorante et ingénieur de recherche dans l’équipe derecherche AGATHE, “Assistance aux Gestes et ApplicationsThérapeutiques”, une équipe associée à l’Inserm au sein de l’Institut desSystèmes Intelligents et de Robotique sur le campus Pierre-et-Marie-Curie deSorbonne Université (laboratoire CNRS / Sorbonne Université, ISIR).

Sur réservation auprèsde Bibliocité : (lien à venir) ou par téléphone au 01 44 78 80 50

Animations -> Conférence / Débat

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (584m) 4 : Porte de Clignancourt (653m) 60, 95, 137, 341 T3b station Angélique Compoint (Porte de Montmartre)



Contact :Bibliothèque Jacqueline de Romilly 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 http://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre 0144788050

Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Bibliothèques

Date complète :

2021-10-07T19:00:00+02:00_2021-10-07T21:00:00+02:00

inserm