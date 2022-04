Hum Hum en concert à la Boule Noire le 22 avril 2022 La Boule Noire Paris Catégories d’évènement: île de France

Hum Hum en concert à la Boule Noire le 22 avril 2022 La Boule Noire, 22 avril 2022, Paris. Hum Hum, notre découverte indie pop, vient faire découvrir son album Traversant le 22 avril 2022 sur la scène parisienne de la Boule Noire, à voir absolument !

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant 18 euros Hum Hum s’ancre comme une valeur sûre de l’indie rock parisien. Un socle électro, une basse en avant, une guitare funky, un album réalisé par Frédéric Lo et enregistré avec l’aide des musiciens de tournée d’Étienne Daho, voilà qui concourt à une pop dansante, réjouissante, conçue pour renouer avec les dance floors. Avec son premier album, le réjouissant Traversant, Hum Hum (la chanteuse électrique Sophie Verbeeck et le producteur avant-prog BT93), invente une pop des grandes plaines. A vérifier le 22 avril à la Boule Noire à Paris. La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart Paris 75018

