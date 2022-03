HULLYMEN par le Petit Théâtre Dakoté Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

HULLYMEN par le Petit Théâtre Dakoté Thiers, 18 mars 2022, Thiers. HULLYMEN par le Petit Théâtre Dakoté Salle Espace Place Saint-Éxupéry Thiers

2022-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-18 22:15:00 22:15:00 Salle Espace Place Saint-Éxupéry

Thiers Puy-de-Dôme Thiers EUR ‘HULLYMEN’ : Le jour où les chiens ont envahi Khatchkaar. Journal d’une ville assiégée. L’Histoire en quelques mots…

Hûllymën raconte la chute de Khatchkaar, une ville imaginaire prise dans une guerre imaginaire et assiégée par les “fous d’Hûllios”. +33 4 73 80 88 80 http://www.ville-thiers.fr/ Salle Espace Place Saint-Éxupéry Thiers

dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Salle Espace Place Saint-Éxupéry Ville Thiers lieuville Salle Espace Place Saint-Éxupéry Thiers Departement Puy-de-Dôme

Thiers Thiers Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/

HULLYMEN par le Petit Théâtre Dakoté Thiers 2022-03-18 was last modified: by HULLYMEN par le Petit Théâtre Dakoté Thiers Thiers 18 mars 2022 Puy-de-Dôme Thiers

Thiers Puy-de-Dôme