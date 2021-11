Carvin Le Majestic Carvin, Pas-de-Calais HUITS FEMMES… OU PRESQUE | Comédie policière Le Majestic Carvin Catégories d’évènement: Carvin

le vendredi 13 mai 2022 à 20:00

Un meurtre. Un soir de Noël. Avec un poignard. Dans la chambre à coucher. Un assassin. Huit femmes…ou presque.

Tarif plein 7€, Tarif réduit 4€, Gratuit pour les -16 ans

Organisé par l’association “Ose Arts !” Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T21:30:00

