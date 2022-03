Huitres et Vins à la Suzienne Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Huitres et Vins à la Suzienne Suze-la-Rousse, 26 mars 2022, Suze-la-Rousse. Huitres et Vins à la Suzienne Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse

2022-03-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-26 14:00:00 14:00:00 Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône

Suze-la-Rousse Drôme Que faites-vous le samedi 26 Mars ?

A la boutique de LA SUZIENNE, nous vous proposons de passer un moment de convivialité et de partage.

Toute l’équipe sera heureuse de vous proposer à la dégustation des assiettes d’huitres, quelques crevettes et du LUTIN +33 4 75 04 48 38 http://www.la-suzienne.com/ Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Ville Suze-la-Rousse lieuville Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse Departement Drôme

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse/

Huitres et Vins à la Suzienne Suze-la-Rousse 2022-03-26 was last modified: by Huitres et Vins à la Suzienne Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26 mars 2022 Drôme Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Drôme