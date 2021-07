Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Huîtres au Jardin Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tous les dimanches midi, rendez-vous Au Jardin pour une dégustation au port de Meilhan.

+33 5 53 88 84 80

Au Jardin – Bar Resto
Base de Loisirs Camping

6 EUR

