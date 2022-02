Huitième jour Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Huitième jour Centre culturel – Théâtre des Mazades, 1 avril 2022, Toulouse. Huitième jour

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le vendredi 1 avril à 20:30

Cirque ——- **Cie La mob à Sisyphe** C’est le raté-réussi, l’ampoule qui se brise, le corps qui chute, l’anxiété soudaine, le triomphe arraché aux vents, les doigts qui glissent, le plaisir d’une catastrophe rondement menée… en tirant sur les ficelles jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste un brin trop loin, lorsque le jeu des corps et des surenchères déborde doucement de ses limites, retrouvant tous les enjeux de l’humain, de ses faiblesses, de ses trépidations. **Avec** Cochise Le Berre, Raphaël Milland, Idriss Roca

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:59:00

