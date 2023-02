HUIT NUITS MANUFACTURE CHANSON, 22 mars 2023, PARIS.

HUIT NUITS MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:30 (2023-03-22 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Huit Nuits est aux confluents de la chanson et de la musique actuelle, dans un « Entre Deux Mondes » contemplatif, sismique et philosophique. Véritable chimère aux talents conjugués, tout semble provenir du même cerveau. Manon et Pierrick se partagent chant, guitare et violoncelle avec une spontanéité déconcertante. Les timbres se mêlent, créant l’illusion d’une voix double. Les mélodies envoûtantes se parent d’accords simples et profonds. L’étrangeté n’est jamais loin. La magie opère immédiatement sur leurs titres aigres-doux aux textes poétiques et singuliers. Le percussionniste Bertrand finalise l’osmose de son jeu subtil et imagé. La batterie pulse, profonde. Le cœur bat lentement, s’emballe, vibre, s’apaise. Huit Nuits se balade d’aubes claires en tempêtes déchaînées. Frêle esquif longeant la côte sauvage des émotions, Huit Nuits est une odyssée nocturne aux percées lumineuses. A eux trois, ils raviveront vos sentiments enfouis, cap sur la Huitième Nuit.

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

