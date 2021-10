Huit heures ne font pas un jour Espace Marcel Carné, 14 janvier 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

Huit heures ne font pas un jour

Espace Marcel Carné, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

À travers les destins de Marion et de Jochen, nous assisterons sur scène à l’entrée définitive dans l’âge adulte de ce couple de jeunes gens emblématiques des années 1970. L’histoire est celle des Krüger-Epp ! Dans le même esprit que la série, toute l’ambition de la version scénique est de combiner critique sociale et vrai divertissement populaire. Les personnages de Huit heures ne font pas un jour font partie d’un monde artificiel que Fassbinder façonne et sublime grâce à son mode de narration. Les dialogues sont sortis de pièces de théâtre populaires ou bien sonnent comme des répliques brechtiennes stylisées. Tout comme les films de Jacques Demy, cette déréalisation enjouée permet de réactualiser de façon contemporaine les codes du conte. Le réel et la fiction ne cesseront de cohabiter, et de se jouer l’un de l’autre…

Tarif A

Les treize comédiens du Collectif in Vitro interprètent avec humour le quotidien d’une famille de la classe ouvrière de la RFA du début des années 70.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T22:50:00