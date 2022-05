Huit femmes Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Huit femmes

Salle Delavaud, le dimanche 22 mai

Salle Delavaud, le dimanche 22 mai à 18:00

La compagnie Arts associés présente Huit femmes, pièce policière de Robert Thomas, dans une mise en scène d’Isabelle Blondeau. Une demeure bourgeoise le matin de Noël dans les années 50… huit femmes sont plongées malgré elle dans un drame familial. Doublée d’une joute autant physique que verbale, le comique de vaudeville tourne à l’aigre et le rire se fait grinçant… Art du mensonge, cette intrigue policière haletante constitue une satire virulente des travers de la société.

Participation : 10 euros

Participation : 10 euros

Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles

2022-05-22T18:00:00 2022-05-22T20:00:00

