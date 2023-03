Huisseau au temps des châteaux Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Catégories d’Évènement: Huisseau-sur-mauves

Loiret

Huisseau au temps des châteaux, 28 mai 2023, Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves. Huisseau au temps des châteaux Rue du Parc Huisseau-sur-Mauves Loiret

2023-05-28 14:30:00 – 2023-05-28 16:00:00 Huisseau-sur-Mauves

Loiret Huisseau-sur-Mauves . Huisseau-sur-Mauves est un petit village de caractère: sa longue histoire se lit encore aujourd’hui dans ses pierres. Au cours de cette visite, plongez dans sa longue histoire! Le château de Montpipeau, écarté du bourg et détruit à la Révolution, a été le siège d’une des seigneuries les plus puissantes de l’Orléanais. Découvrez son histoire insoupçonnée! L’autre château, c’est celui trônant dans le bourg, appartenant à la même famille depuis le Moyen ge: la famille De Robien évoque cette demeure et l’importance qu’elle a pour eux. A la place de l’actuelle église du XIXe siècle, un sanctuaire médiéval a laissé sa marque dans le jardin du presbytère, dont on aperçoit les chapiteaux. Réservations dans nos bureaux et en ligne ! Nouvelle visite en 2023 ! OT

Huisseau-sur-Mauves

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Huisseau-sur-mauves, Loiret Autres Lieu Huisseau-sur-Mauves Adresse Rue du Parc Huisseau-sur-Mauves Loiret Ville Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Departement Loiret Tarif Lieu Ville Huisseau-sur-Mauves

Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huisseau-sur-mauves huisseau-sur-mauves/

Huisseau au temps des châteaux 2023-05-28 was last modified: by Huisseau au temps des châteaux Huisseau-sur-Mauves 28 mai 2023 Huisseau-sur-mauves Loiret Rue du Parc Huisseau-sur-Mauves Loiret

Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Loiret