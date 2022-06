Art & Patrimoine à Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves

Parcours artistique Parcours artistique Art & Patrimoine à Huisseau Expositions, rencontres : peinture, sculpture, art numérique, photographie, oeuvre collective… Un événement culturel et artistique en partenariat avec la Mairie de Huisseau-sur-Mauves, le Parc des Mauves (Résidence Omeris) et l’association ERYA, avec le soutien du Conseil Départemental du Loiret. Huisseau-sur-Mauves Rue du Bois-de-Deure, 45130 Huisseau-sur-Mauves 45130 Huisseau-sur-Mauves Loiret

02 38 80 73 73 http://huisseau.erya.info Parcours artistique : les œuvres de 10 artistes sont à découvrir dans le bourg, pour mettre en lien le Patrimoine de la commune et l’art contemporain. vendredi 16 septembre – 08h00 à 21h00 © ERYA ERYA

