Art et Patrimoine à Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves 45310, 10 septembre 2021 08:00, Huisseau-sur-Mauves. 10 – 26 septembre Accès libre et gratuit http://huisseau.erya.info Parcours artistique du 10 au 26 septembre 2021 Un parcours pédestre dans le bourg pour mettre en lien le Patrimoine de la commune et l’Art Contemporain. Rencontre entre les trésors patrimoniaux de Huisseau et l’art contemporain. Sculptures, installations, peinture… Vous découvrirez les œuvres de 10 artistes : Monique ATTARD, Yves ATTARD, Elzbieta BEAUJARD, Yvette BERCIER-PUJOL, Bernard BLAISE, Nathalie BOITELET, Hervé GOUZERH, Nathalie GRILLON, Amélie LAINÉ et Marc VUBASSONE. Huisseau-sur-Mauves 45310 118 rue du Bois de Deure 45130 Huisseau-Sur-Mauves 45130 Huisseau-sur-Mauves Loiret vendredi 10 septembre – 08h00 à 22h00

