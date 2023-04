« L’art contemporain par les femmes » 12 Rue de la Chancellerie, 6 mai 2023, Huismes.

Conférence de Pascale Le Thorel. Si les femmes ont toujours été présentes dans l’histoire de l’art, c’était sans compter le talent et l’audace de certaines d’entre elles qui se sont affranchies des codes..

Samedi 2023-05-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Conference by Pascale Le Thorel. If women have always been present in the history of art, it was without counting the talent and the audacity of some of them who freed themselves from the codes.

Conferencia de Pascale Le Thorel. Si las mujeres siempre han estado presentes en la historia del arte, fue sin contar con el talento y la audacia de algunas de ellas que se liberaron de los códigos.

Vortrag von Pascale Le Thorel. Frauen waren in der Kunstgeschichte zwar schon immer präsent, aber das Talent und die Kühnheit einiger Frauen, die sich von den Codes befreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Mise à jour le 2023-04-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme