HUIS CLOS LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, vendredi 5 juillet 2024.

Garcin, Inès et Estelle ont été réunis dans un lieu insolite pour une raison qu’ils ignorent… L’enfer c’est les autres . Huis Clos de Jean-Paul Sartre est une pièce de théâtre existentialiste qui explore les conséquences de nos actions et de nos relations humaines. Trois personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent dans une pièce infernale après leur mort, condamnés à vivre ensemble pour l’éternité. Ils découvrent que l’enfer, c’est les autres, car ils sont forcés de se confronter à leurs propres péchés et à la cruauté inhérente à leurs interactions. La pièce met en lumière l’absurdité de la condition humaine, soulignant l’importance des choix et des responsabilités individuelles dans un monde dénué de sens.Un succès à l’affiche à Paris depuis 2022.Presse : « Un « classique » relevé par une mise en scène originale accompagnée d’un excellent niveau de jeu. » – LGDS – LE GUIDE DES SPECTACLESde Jean-Paul SartreAvec : Sebastian Barrio, Marie-Béatrice Roy, Karine BattagliaMise en scène : Karine KadiGenre : THEATRE CONTEMPORAIN – DRAME – CLASSIQUEInfo : Tout public Durée : 1h30

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 16:15

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84