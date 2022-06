Huis clos, 21 février 2023, .

Huis clos



2023-02-21 20:00:00 – 2023-02-21

15 15 EUR Durée 1h30

Le chef d’œuvre de Sartre porté par une magnifique distribution dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît.

Sartre situe l’action de « Huis clos » en Enfer. Un garçon d’étage introduit la scène : un journaliste-publiciste nommé Garcin, Dom Juan cynique, une ancienne employée des Postes, Inès, homosexuelle et une jeune mondaine, Estelle. Questionnant leur présence dans ce lieu, ces trois morts qui sont trois salauds vont devoir s’interroger sur leur damnation et sur leurs actes dissimulés sous les masques du mensonge et de la lâcheté. Le supplice de ce trio où toute alliance s’avère vite impossible est que chacun devient inéluctablement le bourreau de l’autre. Et cela éternellement.

