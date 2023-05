RANDONNÉE GOURMANDE AU DOMAINE DE HUILLÉ Huillé, 11 juin 2023, Huillé-Lézigné.

Randonnée gourmande de 8 kms dans le vignoble et le village de Huillé, avec 4 étapes gourmandes d’accords mets et vins originaux..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 13:00:00. EUR.

Huillé

Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Gourmet walk of 8 kms in the vineyard and the village of Huillé, with 4 gourmet stages of original food and wine pairing.

Paseo gastronómico de 8 kms por el viñedo y el pueblo de Huillé, con 4 etapas gastronómicas de maridaje original.

8 km lange Gourmetwanderung durch die Weinberge und das Dorf Huillé mit 4 Gourmet-Etappen mit originellen Kombinationen von Speisen und Weinen.

