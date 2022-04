HUGUETTE DREIKAUS Futsch – Spectacle en dialecte L’illiade Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L’illiade, le mardi 3 mai à 20:30

Les coiffeurs deviennent magnétiseurs Les stars sont dans les influenceurs Mozart est aplati sur Youtube par baby Shark Foutu pour foutu Vous reprendrez bien un.e bretzel, un truc inclusif quoi !! _On ne présente plus Huguette Dreikaus, sa plume acérée et son verbe bien trempé. Celle qui nous fait rire avec ses chroniques radio, télé ou écrites, revient avec un nouveau spectacle en dialecte mais cette fois-ci dans la Grande Salle de l’Illiade ! Nous vous attendons nombreux pour ce nouvel opus._

Tarifs (en €) Plein : 20 Réduit : 17 Abonné : 13 Jeune : 6

Ce monde notre dans une nouvelle phase ! L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

2022-05-03T20:30:00 2022-05-03T22:00:00

