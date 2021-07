Hugues Renck Combourg, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Combourg.

Hugues Renck 2021-07-06 – 2021-07-12 Maison de la Lanterne 23 Place Albert Parent

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg

Ma pratique artistique, peinture ou gravure, est figurative, elle évolue en même temps que j’évolue moi-même, à travers le temps, à travers les expériences personnelles et les découvertes visuelles, artistiques, iconographiques et littéraires. Je suis un peintre pluraliste sur le plan du sujet, du genre, voir du style, cela me permet d’exprimer ma compréhension du monde en toute liberté créatrice.

Ce sont des coups de cœur pour des lieux à un moment donné ou des textes auxquels la peinture permet de donner une dimension nouvelle, un cadre, celui certes physique du tableau mais également et surtout celui de l’esprit qui le réinvente.

Je suis issu de l’école des Beaux Arts de Versailles, je vis et travaille à Toulouse. J’expose régulièrement mon travail dans des lieux institutionnels, des galeries et des espaces privés ou des lieux associatifs.

Les tableaux sont peints le plus souvent à l’huile sur toile ou carton mais également à l’acrylique sur papier.

+33 6 26 94 59 12 http://www.h-renck.com/

