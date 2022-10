Hugues Lavigne hyperactif Sadirac, 4 novembre 2022, Sadirac.

Hugues Lavigne hyperactif

Salle cabrales Sadirac Gironde

2022-11-04 – 2022-11-04

Sadirac

Gironde

9 EUR A l’occasion du Mois des Gentlemen, Sadirac a décidé de soutenir une nouvelle fois la lutte contre les cancers masculins en vous proposant un spectacle qui virevolte, swingue et qui explose avec Hugues Lavigne !

Le mot one man show prend alors tout son sens. Acrobate, jongleur, danseur, jouant de tous les instruments, qu’ils soient réels ou mimés, grimaçant comme un enfant mettant les doigts dans une prise électrique, Hugues ose tout et n’a peur de rien ! A travers son parcours et son univers, l’humoriste vous raconte sa différence dans une société où il

est aujourd’hui difficile de trouver sa place surtout quand on ne rentre pas dans les codes.

+33 5 56 30 62 29

Mairie Sadirac

Sadirac

