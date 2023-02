Hugues Aufray – Tournée Eglises et Cathédrales EGLISE SAINT MARTIN, 24 mars 2023, ERSTEIN.

Hugues Aufray – Tournée Eglises et Cathédrales EGLISE SAINT MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros.

LES SPECTACLES DE LA LIONNE (PLATES V – R- 2020 -001208) presente ce concert HUGUES AUFRAY est un artiste atypique dans le paysage musical français, et ce depuis ses débuts.Malgré sa notoriété, HUGUES AUFRAY est toujours resté authentique et fidèle à lui-même. Il se définit comme un troubadour moderne. HUGUES AUFRAY est le chanteur préféré des mouvements de jeunesse toutes origines et religions confondues , scouts, éclaireurs … En redonnant un souffle nouveau à la chanson française, il relancé la poésie simple et traditionnelle de nos anciens.HUGUES AUFRAY entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en Eglises et CathédralesRéservation PMR : 04 37 20 12 97

Votre billet est ici

EGLISE SAINT MARTIN ERSTEIN 5 Rue du Capitaine DA Bas-Rhin

LES SPECTACLES DE LA LIONNE (PLATES V – R- 2020 -001208) presente ce concert HUGUES AUFRAY est un artiste atypique dans le paysage musical français, et ce depuis ses débuts.Malgré sa notoriété, HUGUES AUFRAY est toujours resté authentique et fidèle à lui-même. Il se définit comme un troubadour moderne. HUGUES AUFRAY est le chanteur préféré des mouvements de jeunesse toutes origines et religions confondues , scouts, éclaireurs … En redonnant un souffle nouveau à la chanson française, il relancé la poésie simple et traditionnelle de nos anciens.HUGUES AUFRAY entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en Eglises et Cathédrales

Réservation PMR : 04 37 20 12 97.45.0 EUR45.0.

Votre billet est ici