Hugues Anhès Ville d’Evry-Courcouronnes, 3 juin 2023, Evry-Courcouronnes.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Affichez-vous – Les portraits d’habitants d’un quartier dévoilés sur photographies.

Humain, car sensible et à l‘écoute visuelle, l’œil de Hugues saisit, fixe par le mécanique appareil, une humanité que nous ne devinons pas ou que nous ne voyons pas. Bien souvent que nous ne voulons pas voir, et qui se dérobe sous nos yeux, cette humanité s’exprime au sein d’une recherche sur la mémoire du quartier du Parc aux Lièvres, à Évry-Courcouronnes, menée par l’artiste.

Les portraits des habitants se dévoilent dans des installations où les images d’archives du quartier transparaissent à travers les décollages des couches d’affiches superposées. Un projet artistique peut devenir un champ où chacun.e peut se libérer du jugement et s’enrichir du regard l’autre dans une action qui fait sens.

Ville d’Evry-Courcouronnes Traversée Galilée 91000 Evry-Courcouronnes

Contact : https://evrycourcouronnes.fr/

© Hugues Anhès / Neutral_Grey / saif images