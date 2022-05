Hugon à Morgon – Dîner Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

Villié-Morgon

Hugon à Morgon – Dîner Villié-Morgon, 18 juin 2022, Villié-Morgon. Hugon à Morgon – Dîner Hugon à Morgon 559 chemin de Château Gaillard Villié-Morgon

2022-06-18 18:45:00 18:45:00 – 2022-06-18 22:00:00 22:00:00 Hugon à Morgon 559 chemin de Château Gaillard

Villié-Morgon Rhône EUR 28 28 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Sébastien Gutty vous accueille pour le dîner du samedi 18 juin 2022 pour l’événement “Hugon à Morgon”. … Voir la suite sur le site du festival info@chateaugaillard.com +33 6 80 20 80 35 Hugon à Morgon 559 chemin de Château Gaillard Villié-Morgon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villié-Morgon Autres Lieu Villié-Morgon Adresse Hugon à Morgon 559 chemin de Château Gaillard Ville Villié-Morgon lieuville Hugon à Morgon 559 chemin de Château Gaillard Villié-Morgon Departement Rhône

Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villie-morgon/

Hugon à Morgon – Dîner Villié-Morgon 2022-06-18 was last modified: by Hugon à Morgon – Dîner Villié-Morgon Villié-Morgon 18 juin 2022 rhône Villié-Morgon

Villié-Morgon Rhône