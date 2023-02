Hugo Van Rechem Quartet / SCP-055 #JAZZDEDEMAIN BAISER SALE, 25 avril 2023, PARIS.

Hugo Van Rechem Quartet / SCP-055 #JAZZDEDEMAIN BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 19:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Hugo Van Rechem violon/mandola électrique/effets, Benjamin Garson guitare/effets, Sami Foukani-Descamps cbasse/effets, Loup Godfroy batterie Hugo Van Rechem développe une musique qui se veut être un laboratoire d'alchimiste dans lequel les recherches sont à la fois sonores, mélodiques, rythmiques et bruitistes, chacune de leurs interprétations est unique et laisse place à la poésie de la spontanéité. L'exploration sonore est au centre du travail de SCP-055 (instruments joués de multiples façons, utilisation de pédales d'effets et différents accessoires), chaque proposition musicale agissant au sein d'un univers sonore cohérent donnant au public un canevas dans lequel s'abandonner et ainsi dévier au fil du son, et des images mentales qu'il peut évoquer. Composé de 4 fortes personnalités musicales, le groupe développe des jeux instrumentaux variés au service d'un voyage musical immersif où se touchent tour à tour des influences de la musique électronique, du drone ou du jazz. Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d'expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l'émulsion n'ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Hugo Van Rechem développe une musique qui se veut être un laboratoire d’alchimiste dans lequel les recherches sont à la fois sonores, mélodiques, rythmiques et bruitistes, chacune de leurs interprétations est unique et laisse place à la poésie de la spontanéité.

L’exploration sonore est au centre du travail de SCP-055 (instruments joués de multiples façons, utilisation de pédales d’effets et différents accessoires), chaque proposition musicale agissant au sein d’un univers sonore cohérent donnant au public un canevas dans lequel s’abandonner et ainsi dévier au fil du son, et des images mentales qu’il peut évoquer. Composé de 4 fortes personnalités musicales, le groupe développe des jeux instrumentaux variés au service d’un voyage musical immersif où se touchent tour à tour des influences de la musique électronique, du drone ou du jazz.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

