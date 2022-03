Hugo TSR + Sims & May Din Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hugo TSR + Sims & May Din Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 4 juin 2022, Nantes. 2022-06-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 19.00€Prévente 23.60€ Depuis 20 ans, Hugo TSR fascine. Le rappeur parisien symbolise l’indépendance dans sa forme la plus authentique. Avec son TSR Crew, l’ancien graffeur a fait le choix de rester fidèle à l’essence de son art. Un anti-héros du rap français Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/hugo-tsr-sims-may-din

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Hugo TSR + Sims & May Din Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-06-04 was last modified: by Hugo TSR + Sims & May Din Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 4 juin 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique