Hugo Tout Seul – Premier Spectacle, 16 juillet 2022, .

Hugo Tout Seul – Premier Spectacle



2022-07-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-16

23 23 Ça va faire 5 ans que je fais du stand-up, j’ai écrit 13 heures de blagues, j’en ai gardé 1 (une heure hein, pas une blague) et je viens la jouer devant toi.

Après c’est comme tu veux, on peut aussi se faire un spectacle de 13 heures.

Tsais quoi viens et on verra !

Retrouvez Hugo Tout Seul sur la scène de l’Art Dû.

